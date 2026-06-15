بعد اتفاق واشنطن وطهران.. حزب الله يدعو نازحيه للتريث في العودة لمناطقهم

شفق نيوز- بيروت

رحب حزب الله اللبناني، يوم الاثنين، بالمواقف الإيرانية الداعمة للبنان، معتبراً أن ما تحقق في المرحلة الحالية يمثل مقدمة لاستكمال مسار "التحرير الكامل" وإعادة إعمار المناطق المتضررة جراء الحرب.

وقال الحزب في بيان نقلته وسائل إعلام لبنانية، إنه يعرب عن "الامتنان لمواقف القيادة الإيرانية إلى جانب لبنان وشعبه ومقاومته، وإصرارها على أن يكون لبنان حاضراً في أي تفاهمات أو تسويات".

وأضاف أنه يتوجه بـ"التحية الكبرى إلى أهل المقاومة والأهالي النازحين لصبرهم وتحملهم وصمودهم خلال المرحلة الماضية".

وأكد الحزب أن "ما تحقق هو مقدمة لاستكمال مسار التحرير الكامل للأراضي اللبنانية وعودة الأسرى وجميع الأهالي، ولا سيما أهالي قرى الحافة"، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على "إعادة إعمار ما دمّره العدوان".

ودعا حزب الله سكان المناطق الحدودية والنازحين إلى "التريث وانتظار توجيهات الجهات المعنية بشأن العودة إلى القرى والبلدات، تفادياً لأي مخاطر قد تنجم عن خروقات إسرائيلية محتملة".

وشدد الحزب على أن "العدو يجب أن يفهم أنه لا عودة إلى ما قبل الثاني من آذار"، في إشارة إلى المتغيرات التي فرضتها المواجهات الأخيرة على الساحة اللبنانية.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، التوصل بشكل نهائي إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأميركية لإنهاء الحرب على الجبهات كافة، مشيرة إلى أن إنهاء الحرب في لبنان يمثل جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق الذي سيتم توقيعه رسمياً يوم الجمعة المقبل.