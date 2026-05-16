بعبارة شائعة وصورة.. ترمب يلمح لتصعيد قريب ضد إيران

شفق نيوز- واشنطن

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم السبت، تدوينة على منصة "تروث سوشيال" ألمح فيها بتصعيد مرتقب ضد إيران، مرفقاً معها صورة تعبر عن التوتر الملاحي في مضيق هرمز.

وكتب ترمب في التدوينة التي تابعتها وكالة شفق نيوز: "هدوء ما قبل العاصفة"، وذلك في إشارة إلى إيران.

وأرفق تلك الجملة مع صورة مصممة تظهره مرتدياً قبعة حمراء مكتوب عليها شعاره السياسي "لنجعل أميركا عظيمة مجدداً" Make America Great Again مع سفن حربية إيرانية وسط عاصفة ورعد في البحر، فيما بدا خلفه ضابط في البحرية الأميركية، في إشارة الى التوترات البحرية في مضيق هرمز.

وفي وقت سابق من اليوم، توعد ترمب، إيران بمواجهة "وقتاً سيئاً جداً" إذا لم تبرم اتفاقاً مع الولايات المتحدة، قائلاً: "ليس لدي أي فكرة عما إذا كانت إيران ستوقع اتفاقاً"، مهدداً في الوقت نفسه بالقول إن "إيران ستواجه وقتاً سيئاً جداً إذا لم توقع اتفاقاً، ومن الأفضل لها إبرام صفقة".

وجاء هذا الخطاب التصعيدي تزامناً مع "تحضيرات في إسرائيل لاستئناف الحرب" ضد إيران، بحسب القناة 13 العبرية، مؤكدة أن الاستعدادات "بلغت ذروتها".

وفي مقابل هذا التوجه، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، تلقي بلاده رسائل من الأميركيين تبدي رغبتهم في مواصلة المحادثات بهدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل في المنطقة.

كما بحث وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني مع نظيره الباكستاني محسن نقوي في طهران، السبت، "العلاقات بين البلدين"، و"آفاق استئناف محادثات السلام" مع الولايات المتحدة، بحسب ما أفادت وكالة "نور نيوز" الإيرانية.