بصور الذكاء الاصطناعي.. ترمب يهدد بمهاجمة جزيرة خرج وسفناً إيرانية

شفق نيوز- واشنطن

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الأحد، سلسلة من الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي تضمنت تهديدات مباشرة بتدمير إيران.

وتُظهر إحدى الصور التي نشرها على منصة "تروث سوشيال"، طائرات تهاجم جزيرة خرج الإيرانية وانفجارات قوية تهز الجزيرة الاستراتيجية.

أما الصورة الثانية فقد ظهر فيها ترمب واقفاً على سطح سفينة رافعاً العلم الأميركي، وملقياً بالعلم الإيراني على أرضية السفينة.

وعلق ترمب على الصورة الثانية قائلاً: "هذه ناقلة النفط خاصة بنا الآن".

كما نشر الرئيس الأميركي صورة أخرى لانفجار ضخم على متن سفينة إيرانية، مع تعليق يقول: "لا مزيد من المحركات".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري، بأن قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، براد كوبر، أوصى بوقف حملة القصف على إيران، وخاصة حول مضيق هرمز لأنها "بلغت أقصى حدود فعاليتها".

إلى ذلك، قال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، في مقابلة على شبكة "إن بي سي"، إن الرئيس ترمب "يبقي جميع الخيارات مطروحة"، لكنه في الوقت ذاته "يمنح المفاوضات مع إيران مساحة للتحرك"، مؤكداً أن الاتصالات بين واشنطن وطهران "مستمرة على جميع المستويات".

ورغم الانخفاض المؤقت في وتيرة العمليات العسكرية، فإن المخاوف من اندلاع تصعيد جديد لا تزال قائمة، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".