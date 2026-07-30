بشروط إيرانية.. أول ناقلة قطرية تعبر هرمز منذ 3 أسابيع

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وكالة "رويترز"، يوم الخميس، بعبور سفينة قطرية محملة بالغاز الطبيعي المسال مضيق هرمز لأول مرة منذ ثلاثة أسابيع.

كما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية (IRIB)، أن السفينة القطرية "التزمت بالقواعد والشروط الإيرانية" لعبور المضيق.

ويأتي هذا في وقت أعلن فيه الحرس الثوري الإيراني أن المضيق الحيوي سيظل مغلقاً طالما استمرت "التهديدات" و"التدخلات" الأميركية في الملاحة بالمنطقة.

وجاء هذا البيان بعد ساعات من إعلان الجيش الأميركي استهدافه عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري في إيران.

واضطرت عدة ناقلات غاز طبيعي مسال تابعة لشركة قطر للطاقة، بوقت سابق هذا الشهر، إلى العودة أدراجها بعد محاولتها عبور المضيق.

وتُعد قطر من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إذ تُساهم بنحو 20% من الصادرات العالمية، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وتسبب الحصار الإيراني لمضيق هرمز في تداعيات عالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط والأسمدة بشكل حاد، وزاد خطر حدوث نقص في الغاز الطبيعي المسال في أوروبا هذا الشتاء.