إبستين يظهر مجدداً في تحقيقات محاولة "استهداف" البيت الأبيض

شفق نيوز- واشنطن

كشفت شبكة "فوكس نيوز"، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة بشأن التخطيط لاستهداف البيت الأبيض.

وذكرت الشبكة، نقلاً عن تفاصيل "إفادة اعتقال فيدرالية"، أن رجلاً من ولاية كاليفورنيا يدعى مايكل ألان توماس، كان من بين المنظمين المزعومين لـ "مخطط إرهابي" استهدف فعالية للفنون القتالية المختلطة "يو إف سي" كان مقررا إقامتها في البيت الأبيض.

وبحسب الإفادة، فأن المحققين أكدوا أن توماس تبنى معتقدات تزعم أن الحكومة الأميركية تدار من قبل "نخبة" متورطة في "التضحية بالأطفال وأكلهم"، كما اعتقد بوجود صلات بين تلك النخبة ورجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، مدعياً أن "الرئيس دونالد ترمب يوفر لها الحماية".

وأضافت الوثائق، أن المحققين عثروا على لقطات شاشة من هاتف المشتبه به تضمنت محادثات عبر تطبيق "سيجنال"، نوقشت خلالها تفاصيل المخطط المزعوم.

كما أظهرت المحادثات خرائط لفعالية "يو إف سي" تضمنت مقترحات بشأن مواقع محتملة لتمركز قناصين.

وصادر عملاء فيدراليون بنادق وذخائر قالوا إنهم عثروا عليها بحوزة المشتبه به خلال عملية التوقيف.

في المقابل، أفادت مصادر للصحفي ديفيد سبونت، بأن جميع الأشخاص المحتجزين في القضية مواطنون أميركيون.

وأشارت المصادر، إلى عدم وجود مؤشرات في هذه المرحلة، على أي ارتباط أو دعم أجنبي للمخطط المزعوم.

ولا تزال التحقيقات الفيدرالية جارية، فيما يواجه المتهمون مزاعم تتعلق بالتخطيط لاستهداف فعالية عامة رفيعة المستوى.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي"، كاش باتيل، في منشور على منصة "إكس"، إن السلطات اعتقلت عدة أشخاص بعد التهديد، مشيرا إلى أن العملية الأمنية نفذت بالتعاون مع وزارة العدل وأجهزة إنفاذ القانون في عدة ولايات، بعد رصد مؤامرة محتملة في العاشر من حزيران/ يونيو الجاري تديرها مجموعة من خارج العاصمة واشنطن.

ونقلت "فوكس نيوز" عن مسؤولين مطلعين قولهم، إن السلطات تحتجز خمسة من المشتبه بهم.

وأوضحت المصادر، أن المخطط كان يعتمد على استخدام طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات لإثارة الذعر وإجبار الحاضرين على إخلاء الموقع صوب اتجاهات محددة يتمركز فيها قناصة تابعون للمجموعة.

وأضافت الشبكة، أن الفحص الفني لهاتف أحد الموقوفين كشف عن محادثات عبر تطبيق "سيغنال" المشفر ضمت 23 مستخدماً ناقشوا تفاصيل العملية.