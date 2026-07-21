بزشكيان يكشف عن وجود انتقادات داخلية للمفاوضات مع أميركا

شفق نيوز- طهران

كشف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الثلاثاء، عن وجود انتقادات داخلية للمفاوضات مع الولايات المتحدة، معتبراً أن بعض التصريحات تقلل من الإنجازات التي تحققت.

وأكد بزشكيان، في تصريحات صحفية، أن نتائج المفاوضات فاقت التوقعات، لكن الولايات المتحدة انتهكت التزاماتها"، مبيناً أن "مذكرة التفاهم ركزت على فتح مضيق هرمز أمام صادرات النفط، إلا أن الجانب الآخر لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه".

وفي الشأن الداخلي، اعتبر الرئيس الإيراني أن "(العدو) فرض حرباً شاملة بهدف خلق ضغط داخلي وإحداث انهيار اجتماعي”، مشيراً إلى أن “وحدة الشعب وانسجامه كانا العامل الحاسم في إفشال تلك المخططات”.

وأكد بزشكيان أن "فشل (العدو) في تحقيق أهدافه العسكرية دفعه إلى العودة نحو الحوار"، لافتاً إلى أن "استهداف البنية التحتية كان يهدف إلى إسقاط البلاد، لكن التماسك الداخلي أحبط هذه المحاولات".

وخلص الرئيس الإيراني، إلى أن المرشد الأعلى شدد خلال اجتماعاته معه على "ضرورة إنهاء حالة اللا حرب واللا سلم"، مؤكداً أن تواصله مع المرشد ازداد خلال الفترة الماضية، وأن "القرارات تُتخذ بناءً على توجيهاته".