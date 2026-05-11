بزشكيان يشيد بدعم السيستاني والعراقيين للشعب الإيراني

شفق نيوز- طهران

تقدّم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الاثنين، بالشكر الى المرجع الديني الاعلى في العراق علي السيستاني لدعمه الشعب الإيراني.

وقال بزشكيان، في تدوينة على موقعه في منصة (إكس)، إن "المرجعية استمرت حصناً منيعاً وسنداً راسخاً للمظلومين".

وأضاف

وثمن الرئيس الإيراني، "تضامن الشعب العراقي الشقيق مع الجمهورية الإسلامية".

ودعا المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني بتأريخ ( 4 آذار/ مارس 2026)، المسلمين وأحرار العالم إلى التضامن مع الشعب الإيراني، محذراً من أن استمرار الحرب قد يقود إلى "فوضى عارمة واضطرابات واسعة" في المنطقة.

هذا وأطلقت جهات عدّة على رأسها المرجعية الدينية حملة مساعدات للشعبين الإيراني واللبناني أبان الحرب.