بزشكيان يشتكي من تيار إيراني ويؤكد: الاتفاق مع واشنطن بتنسيق كامل مع المرشد

شفق نيوز- طهران

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الثلاثاء، أن الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة جاء بتنسيق كامل مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، مشدداً على أن طهران لن تتراجع في المفاوضات مع واشنطن عن حقوقها أو مصالحها أو مبادئها الوطنية.

وقال بزشكيان، إن "الاتفاق مع الولايات المتحدة تم بالتنسيق الكامل مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي".

وشدد الرئيس الإيراني على أن بلاده "لن تتراجع في المفاوضات مع واشنطن عن حقوقها ومصالحها ومبادئها الوطنية تحت أي ظرف".

وأضاف أن "من المؤسف أن تيارات داخل البلاد تحاول تشويه صورة فريق التفاوض"، في إشارة إلى الانتقادات الداخلية التي تواجهها الحكومة بشأن مسار المحادثات.

وأفاد مصدر مطلع على المحادثات بين واشنطن وطهران، أمس الاثنين، بأن فرقاً فنية من إيران والولايات المتحدة ستجتمع في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء، لبحث آليات تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.

وقال المصدر، بحسب وكالة "رويترز"، إن الفرق الفنية مكلفة بمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، مشيراً إلى أن الوسطاء أنشأوا قنوات اتصال خاصة لاحتواء أي حوادث محتملة وخفض التصعيد بين الطرفين.