بزشكيان يرفض اتهام عراقجي وقاليباف بـ"الخيانة" ويهاجم الإعلام الإيراني

شفق نيوز- طهران

رفض الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الأحد، اتهام المفاوضين الإيرانيين بـ"الخيانة"، وأكد أن الإعلام الإيراني لا يمثل وجهة نظر المرشد الأعلى.

وقال بزشكيان، في تصريحات صحفية: الإعلام الإيراني لا يمثل وجهة نظر المرشد، وما يناقش في التلفزيون الرسمي لا يعكس توجيهات المرشد ومجلس الأمن القومي.

وأضاف أن "وصف فريق التفاوض بالخائن أمر مؤسف، وأن قرار الحرب والتفاوض بيد المرشد ومجلس الأمن القومي وعلى الجميع الالتزام".

وكانت وسائل إعلام إيرانية، ذكرت مساء أمس، أن احتجاجات لتيارات متشددة خرجت في طهران ومشهد وقم ضد تفاهم محتمل بين إيران والولايات المتحدة، وسط هتافات استهدفت وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.

وتجمع محتجون أمام مبنى وزارة الخارجية في طهران، وشهدت شعارات ضد عراقجي وسياسة التفاوض، فيما نقلت وسائل إعلام مقاطع لتجمعات ليلية هتف خلالها المشاركون ضد "المساومين" وضد عراقجي وقاليباف.

وردد المحتجون "عراقجي حيا كن، أترك البلد"، و"قاليباف، عراقجي، ماذا عن دم قائدي؟".

كما تحدثت تقارير إيرانية عن مقاطع من مشهد تظهر نساء يرتدين الأكفان ويرددن شعار "الموت لعراقجي المساوم".

وأنطلقت الاحتجاجات عقب تصريح للرئيس الأميركي ترمب عن قرب توقيع مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، تفضي لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز وبدء مفاوضات نووية جديدة.

ويرى معارضون إيرانيون متشددون أن أي تفاهم مع الولايات المتحدة قد يعيد إنتاج تجربة الاتفاق النووي السابق، ويمثل تنازلاً سياسياً وأمنياً.