بزشكيان: إيران لا تسعى لتوسيع نطاق الحرب

شفق نيوز - طهران

صرّح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، بأن طهران تدافع عن حدودها لكنها لا تسعى إلى توسيع نطاق الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية.

يأتي هذا التصريح تزامناً مع ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، عن وجود محادثات مع إيران بهدف فتح مضيق هرمز وإعادة تنظيم الملف النووي، واصفاً المفاوضات بـ"الفرصة الأخيرة"، في حين نفت طهران وجود أي خطط أو جلسات مجدولة لهذه المفاوضات.