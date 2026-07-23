بزشكيان يتسلم أوراق سفير عراقي جديد: يجمعنا مصير مشترك

شفق نيوز- طهران

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الخميس، أن العلاقات بين العراق وإيران تتجاوز إطار علاقات الجوار التقليدية، مشدداً على أنها تستند إلى روابط تاريخية وثقافية ودينية وحضارية عميقة ومصير ومصالح مشتركة، وفقا لوكالة "فارس" الإيرانية.

وقال بزشكيان، خلال مراسم تسلّمه أوراق اعتماد السفير العراقي الجديد لدى طهران ياسر الحجاج، إن "العلاقات بين البلدين لا يمكن لأي عامل أو حدود أن تكسرها"، مضيفاً أن "توسيع التعاون والتكامل بين دول المنطقة، ولا سيما الدول الإسلامية، في إطار المصالح المشتركة، من شأنه أن يؤسس لمستقبل قائم على السلام والأمن والازدهار والتنمية المستدامة".

وأشار إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد حرصها على تطوير وتوسيع التعاون مع العراق في المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتكنولوجية والثقافية والسياسية والشعبية، لافتاً إلى أن "رأس المال الاجتماعي بين شعبي إيران والعراق يمثل رصيداً لا يُعوَّض لتعزيز العلاقات الثنائية والتضامن الإقليمي".

وأعرب الرئيس الإيراني عن تطلعه إلى أن تسهم جهود السفير العراقي الجديد في تعميق العلاقات المتميزة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، مجدداً التأكيد على أهمية توطيد العلاقات الاستراتيجية بين بغداد وطهران والاستفادة من الروابط الشعبية لتعزيز التعاون الإقليمي.