بزشكيان بعد لقائه خامنئي: لا مفاوضات بشأن هرمز قبل رفع الحصار البحري

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الخميس، عن عقد لقاء مع المرشد مجتبى خامنئي، في حين أكد عدم الدخول بأي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن مضيق هرمز قبل رفع الحصار البحري عن إيران.

وقال بزشكيان في تصريحات صحفية، إن اجتماعه مع مجتبى خامنئي مؤخراً استغرق أكثر من ساعتين في أجواء وصفها بأنها كانت "قائمة على الثقة والحوار المباشر".

وأضاف، أن إيران تتعرض لضغوط خارجية لزيادة الضغط الاقتصادي وزعزعة الاستقرار الداخلي وإضعاف التماسك الوطني، مبيناً أن الهدف من هذه الضغوط خلق حالة من السخط العام ودفع الناس للنزول إلى الشوارع وإضعاف بنية الحكم.

وأوضح بزشكيان، أن "العدو" استهدف بالحرب مراكز الشرطة والمنشآت الاقتصادية للتهيئة للفوضى الداخلية وانهيار البلاد.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن أمس الأربعاء، أن "محادثات جيدة للغاية" جرت مع إيران خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ومن الوارد جداً أن التوصل إلى اتفاق، مضيفا "أعتقد أننا قد انتصرنا في إيران".

وأفادت وسائل إعلام أميركية، بأن المفاوضات الأميركية - الإيرانية قد تستأنف الأسبوع المقبل في إسلام آباد، تزامناً مع تأكيد الخارجية الإيرانية باستمرار تبادل الرسائل عبر الوسيط الباكستاني.