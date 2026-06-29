بري يرفض الاتفاق "اللبناني الإسرائيلي": لن ينفذ

شفق نيوز- بيروت

انتقد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، يوم الاثنين، الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل، محذراً من أنه قد يقود إلى إثارة انقسامات داخلية واستدراج اللبنانيين إلى مواجهات فيما بينهم.

وقال بري، في تصريحات لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، إن "هذا الاتفاق لن يمشي، ولن يُنفذ... هكذا بمفرده لن يُنفذ".

واعتبر أن المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران تمثل "الفرصة الواقعية الوحيدة" لإلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن أي محاولة لفصل الملف اللبناني عن المسار التفاوضي الأميركي – الإيراني لن تؤدي، إلا إلى إطالة أمد الاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي موقف بري بعد أيام من إعلان اتفاق إطار برعاية أميركية بين لبنان وإسرائيل، يتضمن انسحاباً تدريجياً للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، مقابل تولي الجيش اللبناني مسؤولية الانتشار والسيطرة في المنطقة، ضمن ترتيبات تهدف إلى تثبيت التهدئة بين الجانبين.

وكان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، هاجم، يوم السبت الماضي، الاتفاق "الإطاري" بين لبنان وإسرائيل بوصاية أميركية، مؤكداً أن هذا الاتفاق يقوم بتقويض لأوراق القوة لدى لبنان بعد مذكرة التفاهم الأميركية مع إيران.