بريطانيا تقرّ قانوناً جديداً ضد "الجماعات" المتحالفة مع إيران

شفق نيوز- لندن

رجحت الحكومة البريطانية، يوم الثلاثاء، أن يدخل حيز التنفيذ خلال ‏الشهر المقبل، قانون يهدف إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجماعات ‏التي تعمل لمصلحة دول تُعتبر "معادية مثل إيران".‏

وذكرت وكالة "رويترز"، أن "الحكومة البريطانية تعهدت بهذه ‏الصلاحيات في أعقاب موجة من الهجمات المعادية للسامية في لندن، ‏وتهدف من خلالها إلى سد ثغرة في التشريعات لاستهداف المنظمات ‏المرتبطة بدول تدفع أموالاً لجماعات الجريمة المنظمة، أو من تكلفهم من ‏مرتكبي الجرائم الصغيرة، بتنفيذ أعمال المراقبة أو التخريب أو غيرها ‏من الأنشطة نيابة عنها".

وشهدت الشهور ⁠الماضية، عدداً من وقائع إضرام النيران المتعمدة التي ‏استهدفت مواقع يهودية، وقالت الشرطة إنها تحقق في صلات محتملة ‏بإيران. وصدرت أحكام إدانة بحق متهمين بالتجسس أو العمل نيابة عن ‏منظمات روسية وصينية‎.‎

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان: "عندما يتبين أن ‏دولاً أجنبية تنخرط في أنشطة تهدد الأرواح أو تقوض مؤسساتنا ‏الديمقراطية، يجب أن نضمن أن تكون لهذه الأفعال عواقب.. لن نتهاون ‏مع الجهات المعادية التي تدفع أموالاً لمرتكبي الجرائم الصغيرة للقيام ‏بأعمالها القذرة".

وحذرت وكالة المخابرات الداخلية البريطانية "إم. آي5" من زيادة ‏التحقيقات في التهديدات التي تشكلها دول أخرى بنسبة 35% العام ‏الماضي، ‌ومنها "20 ⁠مؤامرة دامية محتملة مدعومة من إيران".‏