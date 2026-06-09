بريطانيا تقرّ قانوناً جديداً ضد "الجماعات" المتحالفة مع إيران
شفق نيوز- لندن
رجحت الحكومة البريطانية، يوم الثلاثاء، أن يدخل حيز التنفيذ خلال الشهر المقبل، قانون يهدف إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجماعات التي تعمل لمصلحة دول تُعتبر "معادية مثل إيران".
وذكرت وكالة "رويترز"، أن "الحكومة البريطانية تعهدت بهذه الصلاحيات في أعقاب موجة من الهجمات المعادية للسامية في لندن، وتهدف من خلالها إلى سد ثغرة في التشريعات لاستهداف المنظمات المرتبطة بدول تدفع أموالاً لجماعات الجريمة المنظمة، أو من تكلفهم من مرتكبي الجرائم الصغيرة، بتنفيذ أعمال المراقبة أو التخريب أو غيرها من الأنشطة نيابة عنها".
وشهدت الشهور الماضية، عدداً من وقائع إضرام النيران المتعمدة التي استهدفت مواقع يهودية، وقالت الشرطة إنها تحقق في صلات محتملة بإيران. وصدرت أحكام إدانة بحق متهمين بالتجسس أو العمل نيابة عن منظمات روسية وصينية.
وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان: "عندما يتبين أن دولاً أجنبية تنخرط في أنشطة تهدد الأرواح أو تقوض مؤسساتنا الديمقراطية، يجب أن نضمن أن تكون لهذه الأفعال عواقب.. لن نتهاون مع الجهات المعادية التي تدفع أموالاً لمرتكبي الجرائم الصغيرة للقيام بأعمالها القذرة".
وحذرت وكالة المخابرات الداخلية البريطانية "إم. آي5" من زيادة التحقيقات في التهديدات التي تشكلها دول أخرى بنسبة 35% العام الماضي، ومنها "20 مؤامرة دامية محتملة مدعومة من إيران".