بريطانيا تفرض عقوبات على 12 فردًا وكيانًا مرتبطين بإيران

شفق نيوز- لندن

قررت بريطانيا، يوم الإثنين، فرض عقوبات على 12 فردًا وكيانًا مرتبطين بإيران.

واتهمت السلطات البريطانية، الأفراد والكيانات بالتورط في أنشطة عدائية، منها التخطيط لهجمات، وتقديم خدمات مالية لجماعات تسعى لزعزعة استقرار بريطانيا ودول أخرى.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن الإجراءات الواردة في إشعار حكومي بالعقوبات، تتضمن تجميد الأصول وحظر السفر والمنع من تولي مناصب إدارية.

وأول أمس السبت، أعلنت المملكة المتحدة أنها ستنشر في الشرق الأوسط المدمرة "إتش إم إس دراغون" الموجودة حاليًا في البحر الأبيض المتوسط، وذلك استعدادًا لمهمة في مضيق هرمز "عندما تسمح الظروف".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن متحدث باسم وزارة الدفاع قوله إنّ "هذا التمركز المسبق لإتش إم إس دراغون هو جزء من تخطيط دقيق يهدف لضمان أن تكون المملكة المتحدة مستعدة، ضمن تحالف متعدد الجنسية بقيادة مشتركة من المملكة المتحدة وفرنسا".