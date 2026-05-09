برتبة عقيد.. مسؤول عراقي "مزيف" في قبضة المخابرات اللبنانية  (فيديو)

شفق نيوز- بيروت

نقلت قناة العربية الحدث، اليوم السبت، عن مصادر استخبارية لبنانية قولها إن مخابرات الجيش اللبناني أوقفت مواطناً عراقياً يُدعى "طارق الحسيني"، بتهمة انتحال صفة مسؤول أمني في السفارة العراقية في بيروت.

وبحسب تقرير أوردته القناة، تنشره ادناه وكالة شفق نيوز، فإن المصادر أوضحت أن الموقوف كان "ينتحل صفة مسؤول أمن السفارة" ويحمل "رتباً مزيفة"، كما عرضت، ضمن تقريرها، صورة متداولة برفقة صاحب أعلى رتبة بجهاز الأمن اللبناني وهو اللواء إدغار لاوندس، خلال لقاء سابق في بيروت.

وأضافت القناة، نقلاً عن المصادر ذاتها، أن الحسيني كان يرتدي زيّاً عسكرياً مزعوماً ويضع رتباً على كتفيه خلال لقاءاته، وكان يقدم نفسه على أنه "مسؤول أمن السفارة العراقية".

وأشار التقرير إلى أن المشتبه به كان يتنقل في بيروت منذ سنوات، وفق ما نقلته القناة عن مصادرها، قبل أن يتم توقيفه من قبل مخابرات الجيش اللبناني وفتح تحقيق معه داخل أحد المراكز الأمنية التابعة لوزارة الدفاع اللبنانية.

كما أوردت القناة، نقلاً عن مصادر عسكرية لبنانية، أن توقيفه كشف عن تحقيقات مرتبطة بعلاقات وشبكات تواصل واسعة مع ضباط ومسؤولين، من دون تقديم تفاصيل إضافية، مشيرة إلى أن هذه المعطيات ما تزال قيد التحقيق وفق ما نقلته المصادر.