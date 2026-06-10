بدء الضربات الأميركية على إيران

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر الخميس، بوقوع انفجارات في محافظة هرمزغان جنوبي إيران، في ما قالت إنه ناجم عن ضربات أميركية طالت أهدافاً في المحافظة المطلة على مضيق هرمز.

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية أن دوي انفجارات سُمع في مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان، فيما تحدثت وسائل إعلام إيرانية أخرى عن استهدافات في مناطق جنوبي البلاد، بالتزامن مع سماع أصوات في جزيرة كيش.

كما أفادت تقارير إعلامية بسماع نشاط للدفاع الجوي في غرب العاصمة طهران، بالإضافة إلى تفعيل الدفاعات الجوية في مجمع عسلوية للبتروكيمياوت في بوشهر، من دون صدور حصيلة رسمية فورية بشأن طبيعة الأهداف أو حجم الأضرار.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصدر عسكري قوله إن القوات الإيرانية "لا تزال في حالة تأهب كامل".

وفي إسرائيل، ذكرت القناة 12 أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب استعداداً لاحتمال استئناف القتال مع إيران.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتوجيه ضربات جديدة ضد إيران، قائلاً إن الولايات المتحدة ستهاجم طهران "بقوة كبيرة" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام.

كما أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث أن بلاده ستقصف "منشآت رئيسية" في إيران.

ويأتي ذلك بعد يوم من تنفيذ ضربات أميركية على مواقع دفاع جوي ومحطات تحكم ورادارات مراقبة إيرانية قرب مضيق هرمز، ووصفت العملية بأنها رد على إسقاط المروحية الأميركية واستهداف القوات والملاحة التجارية في المنطقة.