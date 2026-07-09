بحرية الحرس الثوري: أي تدخل أميركي في تحديد مسار الملاحة بهرمز سيواجه بـ"رد حاسم"

شفق نيوز- طهران

هددت بحرية الحرس الثوري الإيراني، يوم الخميس، بـ"رد حاسم" في حال تدخل الولايات المتحدة بتحديد المسارات في مضيق هرمز.

وقالت البحرية في بيان لها: مغامرات الجيش الأمريكي ستعرض مصالح الدول المستفيدة من مضيق هرمز لخطر جسيم، وستعرقل بشكل خطير عملية إعادة الفتح التدريجي لمضيق هرمز.

وأضافت "ليس للأجانب أي مصلحة في مضيق هرمز".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الخميس، بسماع دوي انفجارات في المناطق الساحلية جنوبي البلاد، فيما أعلنت القوات المسلحة الأردنية التصدي لصواريخ إيرانية، في حين قررت السلطات الإسرائيلية إغلاق المطارات بعد رصد تهديدات جوية.

وقالت وكالة "مهر" الإيرانية، إن الانفجارات كانت في المياه الإقليمية قبالة مدينة بندر عباس، وقد تم تفعيل الدفاعات الجوية في المدينة.

فيما أشار التلفزيون الإيراني إلى سقوط قذيفة أميركية استهدفت محيط محطة بوشهر النووية.

إلى ذلك، أعلنت القوات المسلحة الأردنية: أسقاط 8 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه المملكة، مؤكدة جاهزية قواتها للتعامل مع أي تهديد تتعرض له البلاد.

بدورها قررت السلطات الإسرائيلية إغلاق المطارات بعدما تم رصد تهديدات جوية، واختراق صواريخ للأجواء الأردنية المجاورة لإسرائيل.