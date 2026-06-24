بحث "مشروع تجريبي" لتسليم إسرائيل مناطق في الجنوب للجيش اللبناني

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أكد مسوؤلون إسرائيليون، يوم الأربعاء، إن تل أبيب وبيروت تبحثان مشروعا تجريبيا مدعوما من الولايات المتحدة تسلم بموجبه القوات ⁠الإسرائيلية السيطرة على بعض الأراضي في جنوب لبنان إلى القوات المسلحة اللبنانية.

وأضاف المسؤولون، وفقاً لرويترز، أن القوات اللبنانية المشاركة ستخضع ‌لتدريب ⁠وتدقيق من الجانب الأميركي لضمان عدم ارتباطها بجماعة حزب الله، ⁠بينما ستحتفظ إسرائيل بوجود عسكري في المنطقة ⁠العازلة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، الاثنين الماضي، بأن الجيش الإسرائيلي سحب فرق التأهب في الشمال بعد وقف إطلاق النار مع لبنان.