بحث "مشروع تجريبي" لتسليم إسرائيل مناطق في الجنوب للجيش اللبناني
شفق نيوز- الشرق الأوسط
أكد مسوؤلون إسرائيليون، يوم الأربعاء، إن تل أبيب وبيروت تبحثان مشروعا تجريبيا مدعوما من الولايات المتحدة تسلم بموجبه القوات الإسرائيلية السيطرة على بعض الأراضي في جنوب لبنان إلى القوات المسلحة اللبنانية.
وأضاف المسؤولون، وفقاً لرويترز، أن القوات اللبنانية المشاركة ستخضع لتدريب وتدقيق من الجانب الأميركي لضمان عدم ارتباطها بجماعة حزب الله، بينما ستحتفظ إسرائيل بوجود عسكري في المنطقة العازلة.
وأفادت وسائل إعلام عبرية، الاثنين الماضي، بأن الجيش الإسرائيلي سحب فرق التأهب في الشمال بعد وقف إطلاق النار مع لبنان.