بالفيديو.. إيران تعيد ترميم مواقع نووية وصاروخية وخطوط سكك حديدية

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية وغربية، يوم الجمعة، بأن طهران بدأت أعمال إصلاح وإعادة تأهيل في عدد من المواقع النووية والصاروخية وكذلك خطوط السكك الحديدية التي تعرضت لضربات أميركية وإسرائيلية خلال الفترة الماضية.

وأظهرت صور أقمار صناعية جديدة حصلت عليها شبكة "سي أن أن" الأميركية نشاطاً في موقع بارشين، الذي يعتقد أنه يضم مواد متفجرة مرتبطة ببرنامج الأسلحة النووية الإيراني.

وأشارت إلى أن إيران كانت قد شيدت درعاً خرسانياً حول الموقع قبل تعرضه لضربات دقيقة بقنابل خارقة للتحصينات، فيما أظهرت الصور الحديثة أغطية مؤقتة فوق مواقع القصف، ثم استبدالها بشبكات، إلى جانب ظهور شاحنات خلط الخرسانة، في مؤشر على بدء أعمال الترميم.

وأضافت الشبكة أن الصور الجديدة التي حللتها بالتعاون مع معهد العلوم والأمن الدولي كشفت حركة مركبات عند مداخل الأنفاق في جبل الفأس، وهو موقع يعتقد أنه يستخدم لتطوير القدرات النووية الإيرانية تحت الأرض.

واعتبر خبراء تحدثوا للشبكة هذه التحركات مؤشراً محتملاً على انتهاك مذكرة التفاهم، التي تنص على عدم شراء أو تطوير أسلحة نووية، والحفاظ على الوضع القائم في البرنامج النووي.

وفي المقابل، لم ترصد الصور نشاطاً مماثلاً في مواقع نووية رئيسية أخرى، مثل نطنز وفوردو وأصفهان.

كما أظهرت الصور أعمال إصلاح في مواقع صاروخية، بينها قاعدة تبريز، حيث رصدت أعمال رصف جديدة، وقاعدة كرمانشاه، حيث ظهرت حفارات تعمل على إزالة الأنقاض وتنظيف مداخل الأنفاق.

كذلك رصدت الشبكة عمليات ترميم في قاعدة تبريز الجوية، شملت ردم حفرة خلفها القصف.

وأشارت "سي أن أن" إلى أن شركات صور الأقمار الصناعية كانت قد حجبت نشر صور حديثة لإيران بطلب من الحكومة الأميركية، إلا أن هذه القيود بدأت تخف، ما أتاح رصد المواقع التي شرعت طهران في إصلاحها أولاً، وهو ما قد يعكس أولوياتها العسكرية والنووية.

وأضافت الشبكة أن هذه التطورات تأتي في وقت استأنفت فيه الولايات المتحدة ضرباتها على إيران، ما يزيد من تعقيد فرص التوصل إلى اتفاق يخفف التوتر بين الجانبين.

إلى ذلك، بثت وكالة "مهر" الإيرانية، الجمعة، لقطات توثق جانباً من عمليات ترميم خط السكك الحديدية الرابط بين العاصمة طهران ومدينة مشهد (شمالي شرق البلاد).

وأظهر المقطع المصور أعمال صيانة وتواجداً للعمال والمعدات والآليات في إحدى النقاط المتضررة، وأشارت الوكالة إلى أن هذا الخط المخصص لنقل الركاب كان قد تعرض لقصف أميركي خلال الأيام الماضية.