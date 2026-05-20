بالفيديو.. الجيش الأميركي يعترض ناقلة نفط إيرانية ويفتشها في خليج عُمان

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، يوم الأربعاء، اعتراض ناقلة نفط ترفع العلم الإيراني للاشتباه في محاولتها انتهاك الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية منذ 13 نيسان/ أبريل الماضي.

وذكرت القيادة في بيان ورد ورد لوكالة شفق نيوز: "في وقت سابق من اليوم، في خليج عُمان، صعد جنود مشاة البحرية الأميركية من الوحدة الاستكشافية البحرية الحادية والثلاثين على متن ناقلة النفط التجارية (سيليستيال سي) التي ترفع العلم الإيراني، للاشتباه في محاولتها انتهاك الحصار الأميركي بالعبور باتجاه ميناء إيراني".

وأضافت أن "القوات الأميركية أطلقت سراح السفينة بعد تفتيشها وتوجيه طاقمها لتغيير مسارها"، مؤكدة أن "القوات الأميركية تواصل فرض الحصار بشكل كامل، وقد أعادت توجيه 91 سفينة تجارية لضمان الامتثال".

Earlier today in the Gulf of Oman, U.S. Marines from the 31st Marine Expeditionary Unit boarded M/T Celestial Sea, an Iranian-flagged commercial oil tanker suspected of attempting to violate the U.S. blockade by transiting toward an Iranian port. American forces released the… pic.twitter.com/1AVT0MudKY — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 20, 2026

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت "سنتكوم"، أنها أجبرت 90 سفينة على تغيير مسارها ضمن عمليات الحصار البحري المفروض على إيران، فيما أكدت طهران أن عبور السفن عبر مضيق هرمز سيكون "آمناً وسهلاً" بعد التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني.

وتتهم واشنطن طهران بإغلاق مضيق هرمز فعلياً أمام جزء كبير من حركة الملاحة البحرية، رداً على الهجمات الأميركية والإسرائيلية التي بدأت في 28 شباط/ فبراير الماضي، وهو ما تسبب باضطراب واسع في إمدادات الطاقة العالمية.