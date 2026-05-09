بالتزامن مع الضربات.. تحذير إسرائيلي عاجل لسكان 9 قرى جنوب لبنان

وجه الجيش الإسرائيلي، صباح السبت، إنذاراً عاجلاً بالإخلاء لسكان 9 بلدات في جنوبي لبنان والابتعاد لمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد، وذلك بالتزامن مع ضربات جوية تنفذ هناك منذ ساعات.

وشمل تحذير الجيش الإسرائيلي، سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: طير دبّا، العباسية، برج رحال، معروب، باريش، أرزون، جنّاتا (صور)، الزرارية، عين بعال.

وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي: "يتم تنفيذ هجمات في جنوبي لبنان في ضوء خروق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار".

وأكد الجيش الإسرائيلي، مهاجمة أكثر من 85 بنية تحتية تابعة لـ"حزب الله" في عدة مناطق بلبنان، خلال 24 ساعة الماضية.

ووفق وسائل إعلام عربية، نفذ الجيش الإسرائيلي، قصفاً مدفعياً على أطراف بلدات كفرتبنيت والنبطية الفوقا وحاروف جنوبي لبنان.