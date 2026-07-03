باكستان.. 40 قتيلاً جراء سقوط حافلة في وادٍ

شفق نيوز - إسلام آباد

أفادت السلطات الباكستانية، اليوم الجمعة، بأن 40 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم، إثر انحراف حافلة وسقوطها في وادٍ غرب البلاد.

وقال ثناء الله شيراني، رئيس مركز الطوارئ في منطقة زوب، إن "حافلة ركاب كانت متجهة من كويتا إلى بيشاور انحرفت وسقطت في وادٍ عميق بمنطقة دانا سار الجبلية، ما أسفر عن مقتل 40 شخصاً وإصابة 11 آخرين".

وأضاف أن "المصابين نُقلوا إلى المستشفى، بينهم ثلاثة في حالة حرجة"، مبيناً أن "الحافلة سقطت من ارتفاع يتراوح بين 70 و80 قدمًا، أي ما يعادل 21 إلى 24 متراً".

وتابع شيراني: "نظراً لوقوع الحادث في منطقة جبلية وعرة، واجهت فرق الإنقاذ صعوبات كبيرة خلال الساعات الأولى من عمليات الإنقاذ".

من جانبه، أكد شهيد رند، المتحدث باسم رئيس حكومة إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد، أن "الحافلة كانت متجهة من عاصمة الإقليم، كويتا، إلى مدينة بيشاور في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان".

وأوضح أن فرق الإنقاذ من إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا شاركت في التعامل مع الحادث.