باكستان.. 34 قتيلاً إثر انفجار في منجم فحم

شفق نيوز- إسلام أباد

أفادت وسائل إعلام باكستانية، يوم الجمعة، بمصرع 34 شخصاً إثر انفجار أدى إلى انهيار في منجم للفحم في إقليم بلوشستان غربي البلاد.

ووفقاً لوسائل الإعلام، فإن إدارة المنجم أرجعت سبب الكارثة إلى انفجار غاز الميثان، الذي أدى إلى الانهيار المفاجئ، فيما كان 42 عاملاً يتواجدون في باطن الأرض لحظة وقوع الحادث.

وأضافت أن عمليات البحث والإنقاذ ما تزال متواصلة في محاولة للوصول إلى العالقين، وفق ما أكدته الجهات المحلية.

كما قالت الشرطة الباكستانية، إن عاملاً آخر لقي حتفه في منجم منفصل ضمن الإقليم نفسه يوم أمس.