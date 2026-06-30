باكستان.. مصرع 14 طفلاً بانهيار سقف مركز تعليمي (فيديو)

شفق نيوز- إسلام آباد

أفادت وسائل إعلام باكستانية، يوم الثلاثاء، بمصرع 14 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 4 و16 عاماً، في انهيار سقف مركز تعليمي بمدينة لاهور شرقي البلاد.

وذكرت قناة "آري نيوز" أن "14 طفلاً على الأقل لقوا حتفهم عندما انهار سقف مركز تعليمي في منطقة كاهنا بمدينة لاهور يوم الثلاثاء".

وأضافت أن أعمال بناء كانت جارية على السقف عندما انهار المبنى، وقد ألقت الشرطة القبض على خمسة أشخاص للاشتباه في إهمالهم، من بينهم مالكو المبنى.

وكان نحو 35 طفلاً، تتراوح أعمارهم بين 4 و16 عاماً، داخل المركز التعليمي وقت انهيار السقف.

وقد انتشلت فرق الإنقاذ 20 طفلاً مصاباً ومعلماً واحداً من تحت الأنقاض. ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية.

كما قال المتحدث باسم فرق الإنقاذ إنه وفقاً للتقارير الأولية، كانت بعض أعمال البناء جارية على السطح، وحالة أكثر من 12 طفلاً حرجة.