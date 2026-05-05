باكستان تنوي إنهاء الصراع بطريقة "فائز فائز" والبيت الأبيض يعاود اتهام إيران

أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، يوم الثلاثاء، أن هدف بلاده إنهاء الصراع وبطريقة "فائز فائز" لإيران وأميركا، فيما عاود البيت الأبيض اتهام إيران بـ"ابتزاز العالم".

وقال إسحاق دار، إن الأمن الإقليمي مهم للعديد من الدول وكذلك باكستان ونحظى بدعم بهذا الصدد.

وأضاف ان المشاورات مستمرة لإنهاء الصراع ولدينا أمل أننا سننجح بدعم عواصم عدة في إنهاء الصراع.

وأوضح وزير الخارجية الباكستاني: "بذلنا جهوداً لمنع وقوع هجمات على دول الخليج ونددنا بالهجمات التي تعرضت لها".

وتابع: "متأكدون من إحراز تقدم كبير بالمفاوضات وبذلنا جهودا للتوصل لوقف إطلاق النار وبدء حوار".

ولفت إلى أن هدف باكستان، كوسيط إقناع الطرفين بالتوصل لاتفاق سلام وهو ما يحتاجه الإقليم والعالم.

بالمقابل، أكد البيت الأبيض، أن إيران مارست لعقود ابتزاز العالم أجمع مستغلة مضيق هرمز كسلاح لفرض إرادتها "الإرهابية".

وأضاف، أن مشروع الحرية سيعمل على "سحق التهديد الإيراني وإعادة التجارة العالمية عبر مضيق هرمز.

وتوقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إبرام اتفاق سلام شامل مع طهران في غضون ثلاثة أسابيع، مؤكداً أن الضغوط الاقتصادية أدت إلى نفاد قدرات إيران التخزينية للنفط.