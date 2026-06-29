باكستان تعلن مقتل 29 مسلحاً بعمليات حدودية.. وكابول تتهمها بقتل مدنيين

شفق نيوز- إسلام آباد/ كابول

أعلنت باكستان، يوم الاثنين، مقتل 29 مسلحاً في عمليات برية وجوية استهدفت مواقع على الحدود مع أفغانستان، فيما اتهمت حركة طالبان الأفغانية إسلام آباد بتنفيذ غارات أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين.

وقال وزير الإعلام الباكستاني، عطا الله تارار، إن أربعة مسلحين مرتبطين بـ"جماعة الأحرار"، وهي فصيل من حركة طالبان الباكستانية، قُتلوا في عمليات برية، فيما أسفرت غارات جوية استهدفت ثلاثة مواقع في ولايات باكتيا وباكتيكا وكونار عن مقتل 25 مسلحاً وتدمير كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة.

وأوضح تارار أن العمليات جاءت رداً على "سلسلة من الهجمات الإرهابية" التي شهدتها باكستان خلال الفترة الأخيرة.

في المقابل، قال المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، إن الغارات الجوية الباكستانية أوقعت عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، واصفاً الهجمات بأنها "عمل عدواني وجريمة وحشية".

وكان الجيش الباكستاني أعلن، السبت، أن هجوماً بالقنابل والأسلحة النارية شنته "جماعة الأحرار" على منشأة تابعة لقوات الرينجرز في مدينة كراتشي، أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر القوات شبه العسكرية وإصابة أربعة آخرين.

وتتهم إسلام آباد السلطات الأفغانية بإيواء مسلحين يخططون لتنفيذ هجمات داخل الأراضي الباكستانية، وهو ما تنفيه حركة طالبان، مؤكدة أن التمرد يمثل شأناً داخلياً باكستانياً.