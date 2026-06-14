باكستان تعلن رسمياً التوصل لاتفاق سلام بين أميركا وإيران

شفق نيوز- اسلام أباد

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، يوم الاثنين، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، يقضي بإنهاء "فوري ودائم" للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.

Following intensive talks, we are pleased to announce that the Peace Deal between the United States of America and Islamic Republic of Iran has been REACHED. Both sides have declared the immediate and permanent termination of military operations on all fronts, including in… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 14, 2026

وقال شريف، في منشور على منصة "إكس"، إن الاتفاق جاء بعد محادثات مكثفة، وأن مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق ستجري يوم الجمعة، 19 حزيران/يونيو، في سويسرا، مشيراً إلى أن الوسطاء سيعملون خلال الأسبوع الجاري على تسهيل سلسلة اجتماعات تمهيدية قبل بدء المحادثات الفنية ومراسم التوقيع الرسمية.

ووجه شريف الشكر إلى الولايات المتحدة وإيران على ما وصفه بـ"الالتزام بإيجاد حل دبلوماسي للصراع"، كما أعرب عن تقديره لـ"دور قطر في جهود الوساطة، ومساهمات كبيرة من السعودية وتركيا في الوصول إلى الاتفاق".

ويأتي إعلان شريف بعد أسابيع من تصعيد عسكري واسع بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، بدأ بضربات أميركية إسرائيلية على مواقع إيرانية في أواخر شباط، قبل أن ترد طهران بهجمات صاروخية ومسيّرة طالت إسرائيل ومصالح وقواعد أميركية في المنطقة، بالتزامن مع توتر شديد في مضيق هرمز.

وتحوّل لبنان إلى عقدة رئيسية في مسار التهدئة، مع استمرار المواجهات بين إسرائيل وحزب الله، ورفض إسرائيل عملياً ربط حريتها العسكرية في لبنان بأي اتفاق أميركي إيراني.

وبحسب تسريبات نقلتها وسائل إعلام غربية، يتضمن الإطار المطروح بنوداً تتعلق بوقف العمليات العسكرية، وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة، والإفراج التدريجي عن أموال إيرانية مجمدة، مقابل التزامات إيرانية بعدم إنتاج أو امتلاك سلاح نووي، على أن تُرحّل التفاصيل الفنية المتعلقة بالبرنامج النووي والعقوبات إلى جولات تفاوض لاحقة.