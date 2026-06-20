باكستان: المحادثات بين واشنطن وطهران ستُعقد غداً في سويسرا

شرطة سويسرية تؤمّن مدخل مجمع بورغنستوك (أ.ف.ب)

شفق نيوز- إسلام آباد/ طهران

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، عصر اليوم السبت، أن المحادثات التقنية بين واشنطن وطهران ستُعقد غداً الأحد في منتجع بورغنستوك بسويسرا.

وأشارت الوزارة إلى أن المحادثات ستكون برعاية باكستان وقطر كدولتي وساطة.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، مغادرة وفد إيراني إلى سويسرا لمتابعة تنفيذ "تعهدات" الولايات المتحدة وفق مذكرة التفاهم.

يأتي هذا تزامناً مع إطلاق البحرية الإيرانية تحذيراً للسفن من الاقتراب من مضيق هرمز، وقالت إنه نظراً للهجمات الإسرائيلية على لبنان، وخرق الولايات المتحدة لالتزاماتها المتعلقة بوقف إطلاق النار، تم إعلان إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن.

وأضافت في بيان: "المضيق مغلق بالكامل، ويجب على السفن عدم الاقتراب منه، وإلا فإن أمنها سيكون عرضة للخطر".

وكانت القيادة المركزية لـ"خاتم الأنبياء" العسكرية في إيران، قد أعلنت، عصر السبت، إغلاق مضيق هرمز أمام عبور السفن والملاحة البحرية، رداً على ما وصفته بإخلال الولايات المتحدة في تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب، والانتهاك المستمر لوقف إطلاق النار من قبل إسرائيل في جنوب لبنان.