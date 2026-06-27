باريس.. موجة الحر تحصد أرواح 109 أشخاص خلال يوم واحد

شفق نيوز- باريس

أعلنت خدمات الإسعاف الفرنسية، يوم السبت، تسجيل 109 حالات وفاة في باريس خلال 24 ساعة في ظل موجة حر شديدة تضرب العاصمة.

وذكرت خدمات الطوارئ في بيان، أن هذه الحصيلة تشمل الوفيات التي تم تسجيلها أثناء تدخلات الإسعاف في المنازل أو في الطرق العامة، دون احتساب الحالات التي وقعت داخل المستشفيات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وشهدت العاصمة الفرنسية باريس، ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة اقترب من 40 درجة مئوية، ما تسبب في ضغط غير مسبوق على خدمات الطوارئ، حيث تم تسجيل نحو 3400 اتصال خلال الفترة نفسها، إلى جانب 30 حالة توقف قلبي تنفسي.. كما تم رصد حالة ارتفاع حاد في درجة حرارة إحدى المريضات بلغت 43.7 درجة مئوية.

كما سجلت مراكز الإسعاف في باريس وضواحيها زيادة بنسبة 80% في عدد المكالمات خلال الأسبوع الماضي، بحسب بيانات المستشفيات العامة في باريس، التي وصفت الإقبال على أقسام الطوارئ، يوم أمس الجمعة، بأنه "استثنائي"، بارتفاع بلغ 36% مقارنة بيوم عادي، و8% مقارنة باليوم السابق.