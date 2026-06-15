انقطاع للإنترنت في سوريا بعد استهداف كابل بحري

شفق نيوز- دمشق

أعلنت الشركة السورية للاتصالات، يوم الاثنين، عن انقطاع واسع في خدمات الإنترنت في عدد من المناطق، عقب تعرض كابل اتصالات بحري دولي يربط بين طرطوس والإسكندرية في مصر لعمل تخريبي.

وذكرت الشركة في بيان، أن فرقاً فنية باشرت إجراءات عاجلة للحد من تداعيات الانقطاع والعمل على استعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن.

وأضافت أن الحادث يأتي ضمن ما وصفته بحملة تستهدف البنية التحتية للاتصالات في سوريا، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول الجهة المسؤولة أو حجم الأضرار الناتجة عن الانقطاع.