قطر.. 54 مصاباً و18 مفقوداً بانفجار "رأس لفان"

شفق نيوز- الدوحة

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، يوم الإثنين، أن عدد المصابين في الانفجار الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية، بلغ 54 شخصاً.

وقالت الداخلية القطرية في بيان: "بلغ إجمالي عدد المصابين في الحادث الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية (54) شخصا، فيما تباشر مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، بالتعاون مع فرق الدفاع المدني، عمليات البحث عن (18) شخصا مفقودا".

وكانت الداخلية القطرية قد قالت في وقت سابق من مساء أمس الأحد: "وقع انفجار داخلي في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية إثر حادث تقني".

وأوضحت الداخلية القطرية: "نتج الحادث عن عطل فني أثناء التشغيل بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية، وأسفر عن عدد من الإصابات، دون وقوع أي تسريب يشكل خطرا على سلامة الأفراد، فيما تواصل الجهات المختصة التعامل مع الحادث".

من جانبها أرجعت شركة قطر ‌للطاقة سبب الانفجار إلى حادث تشغيلي أثناء بدء العمليات في مدينة راس لفان الصناعية، مما أدى إلى حريق في مصنع برزان، الذي يستخدم لاحتياجات الغاز ​المحلية.