انفجار قبالة مسقط.. بلاغ عن حادث خارجي وتسرب للوقود

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، يوم الثلاثاء، تلقي بلاغ عن وقوع انفجار في محيط سفينة قبالة سواحل سلطنة عمان.

وقالت الهيئة، إن ناقلة أبلغت عن وقوع انفجار خارجي في محيطها (على الجانب الأيسر من السفينة) على بعد 60 ميلاً بحرياً قبالة العاصمة العُمانية مسقط.

كما ذكرت الهيئة أن الطاقم والسفينة بخير على الرغم من إبلاغ الناقلة عن تسرب كمية من الوقود إلى مياه البحر، بحسب "رويترز".

وكانت الهيئة قد أعلنت، السبت الماضي، تلقيها بلاغات عن نشاط مشبوه داخل خليج عدن، مشيرة إلى أن زورقاً على متنه خمسة أشخاص اقترب من إحدى السفن في خليج عدن.

كما أكدت الهيئة البحرية البريطانية أن من بين الزوارق قارباً كبيراً بمحركين خارجيين يحمل على متنه سلالم وأسلحة.

من جانبه، أفاد مصدر في خفر السواحل اليمني أن القارب الذي كان يقل 5 مسلحين ظل يحوم في المنطقة بحثاً عن قرصنة سفن.

وأضاف أن هذه ثاني محاولة قرصنة خلال 24 ساعة في نفس المنطقة على بعد 66 ميلاً من سقطرى.

يذكر أنه في آذار/مارس الماضي، طالبت المهمة البحرية الأوروبية المكلفة بحماية الملاحة الدولية في المنطقة "أسبيدس"، السفن في خليج عدن والبحر الأحمر بتوخي الحذر.

وقالت مهمة "أسبيدس": "لا نستبعد استهداف الحوثيين السفن بالبحر الأحمر وخليج عدن".