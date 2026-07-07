انفجار عبوات ناسفة قرب فندق إقامة الرئيس الفرنسي في دمشق

شفق نيوز - دمشق

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الثلاثاء، بانفجار عبوات ناسفة بالقرب من الفندق الذي يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الحالية للعاصمة السورية دمشق، دون أن تذكر المؤشرات الأولية حجم الأضرار أو ما إذا كان الاستهداف قد أسفر عن وقوع خسائر بشرية.

وبحسب وسائل إعلام دولية، فإن موكب ماكرون كان قد غادر مقر إقامته بدمشق قبيل وقوع الانفجار، ووصل إلى قصر الشعب للقاء رئيس الحكومة السورية أحمد الشرع.

ولم تصدر لغاية الآن أي بيانات رسمية من الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) أو السلطات الأمنية في دمشق لتأكيد تفاصيل الحادثة، وسط استنفار أمني واسع تشهده المنطقة المحيطة بموقع الانفجار.