انفجار "رأس لفان".. قطر تعلن حصيلة الضحايا

شفق نيوز- الدوحة

أعلنت شركة قطر للطاقة، يوم الاثنين، وفاة 13 شخصا في حادثة انفجار بمصنع في منطقة "رأس لفان"، مساء يوم أمس الأحد.

وذكرت الشركة في بيان، أن "التحقيقات جارية لتحديد سبب حادثة الانفجار بمنطقة رأس لفان".

‏وأضافت أن "حادثة الانفجار بمنطقة رأس لفان لم تؤثر على الصادرات القطرية من الغاز المسال".

وأعلنت السلطات القطرية في وقت سابق، إصابة 54 شخصاً، جراء "انفجار هائل" في منطقة "رأس لفان" الصناعية القطرية للغاز، بينما يتواصل البحث عن 18 مفقودا جراء هذا الحادث الذي عُزي إلى أسباب تقنية.

ووقع الانفجار، مساء أمس الأحد، في وحدة تُزود الشركات المحلية بالغاز، وتردد صداه في أنحاء العاصمة القطرية الدوحة.

وتضم المنطقة الصناعية القطرية "رأس لفان"، أكبر مركز لمعالجة الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وقالت شركة الطاقة القطرية في وقت سابق، إن الانفجار وقع أثناء بدء العمليات في مدينة "رأس لفان" الصناعية، ما أدى إلى انفجار وحريق في منشأة برزان المحلية لتزويد الغاز.

وفي وقت متأخر من مساء الأحد، أعلنت شركة قطر للطاقة أنه تمت السيطرة على الحريق بعد نشر فرق الاستجابة للطوارئ.

وتضررت محطة "رأس لفان" بشدة خلال الحرب الأميركية الإيرانية، مع توجيه إيران ضربات للبنى التحتية للطاقة في الخليج، ما أجبر قطر على تعليق إنتاج الغاز.