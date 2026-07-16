انفجارات في ميناء بندر عباس وجزيرة قشم جنوبي إيران

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة مهر الإيرانية، عصر الخميس، بسقوط قذائف أميركية بالقرب من جزيرة قشم، التابعة لمحافظة هرمزجان، جنوبي البلاد، بالقرب من مدخل مضيق هرمز.

إلى ذلك، أعلنت وسائل إعلامية إيرانية عن سماع دوي انفجارات في ميناء بندر عباس جنوبي البلاد.

يأتي هذا في وقت وسّعت فيه الولايات المتحدة، الخميس، نطاق عملياتها العسكرية داخل إيران، بعدما امتدت الضربات إلى مناطق في شمال البلاد للمرة الأولى منذ اندلاع المواجهة الحالية، في تصعيد يعكس انتقال العمليات إلى أهداف جديدة، بالتزامن مع استمرار القتال حول مضيق هرمز.

وفي تطور متصل، أعلن الجيش الأميركي تعطيل ناقلة نفط ترفع علم كوراساو كانت متجهة إلى جزيرة "خرج"، أكبر موانئ تصدير النفط الإيرانية، بعد اتهامها بمحاولة كسر الحصار البحري الذي أعادت واشنطن فرضه على إيران.

في المقابل، ردت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه البحرين والأردن والكويت، بينما صعّد الجيش الإيراني لهجته محذراً من أن أي استهداف أميركي للبنية التحتية الإيرانية سيقابله توسيع لنطاق العمليات.

وتأتي هذه التطورات بعد انهيار التفاهم المؤقت الذي كان قد أوقف القتال بين الجانبين، إذ تبادلت واشنطن وطهران الضربات خلال الأيام الماضية، وسط تحذيرات من اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط.