انفجارات في بندر عباس وقشم جنوبي إيران

شفق نيوز- طهران

أفاد إعلام إيراني، يوم الأحد، بسماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس وجزيرة قشم جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن الانفجارات سُمعت من الجهة الشرقية لمدينة بندر عباس، إضافة إلى المنطقة البحرية المحيطة بجزيرة قشم، من دون أن توضح طبيعتها أو أسبابها حتى الآن.

ولم تصدر السلطات الإيرانية، حتى لحظة إعداد هذا الخبر، أي بيان رسمي بشأن الانفجارات أو حجم الأضرار والخسائر المحتملة.

ويأتي ذلك، رغم إعلان القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، إنهاء أحدث جولة من الضربات العسكرية ضد إيران، مؤكدة استهداف أكثر من 300 موقع على مدار 3 ليالٍ لتقويض قدرة طهران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.

وفي تطور جديد، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي، أن واشنطن شنت قبل ساعة ضربات على أنظمة صواريخ ودفاعات جوية وزوارق صغيرة للحرس الثوري في موقعين بمحيط مضيق هرمز.