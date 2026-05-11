انفجارات شمال إسرائيل وغارات وقصف مدفعي يهز جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الاثنين، بأن الجيش يشن غارات جوية ويقصف بالمدفعية مواقع في جنوب لبنان، مشيرة إلى سماع دوي انفجارات بالجليل شمال تل أبيب.

وذكر إعلام لبناني، أنّ الجيش الاسرائيلي شن غارات على بلدة يحمر الشقيف وعلى محيط بلدة شوكين، إضافة إلى قصف مدفعي على أطراف بلدات ميفدون وكفرتبنيت والنبطية الفوقا جنوبي لبنان.

في غضون ذلك، أعلن حزب الله استهداف قوة إسرائيلية داخل منزل بمسيرة في بيدر الفقعاني ببلدة الطيبة جنوبي لبنان.

كما أكد حزب الله، استهداف قوة إسرائيلية في بيدر الفقعاني ببلدة الطيبة بمسيرة للمرة الثالثة.