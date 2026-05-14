انطلاق قمة بكين.. شي وترمب يبحثان حرب إيران والتجارة وتايوان

شفق نيوز– بكين

انطلقت، اليوم الخميس، أعمال القمة بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأميركي دونالد ترمب في بكين، وسط ترقب لنتائج المحادثات التي تتناول ملفات حرب إيران والتجارة والذكاء الاصطناعي وتايوان.

وقال شي جين بينغ خلال افتتاح المحادثات إن العالم يشهد "تغيرات متسارعة" وإن العلاقات الدولية تمر بمرحلة معقدة، مؤكداً أن المصالح المشتركة بين الصين والولايات المتحدة تفوق حجم الخلافات بينهما.

وأضاف أن "استقرار العلاقات الصينية الأميركية مكسب للعالم"، معرباً عن تطلعه إلى تبادل وجهات النظر مع ترمب بشأن القضايا الرئيسية التي تهم البلدين والعالم.

وشدد الرئيس الصيني على أن "التعاون يفيد الجانبين، بينما المواجهة تضر بهما"، داعياً إلى أن تكون بكين وواشنطن "شريكين لا خصمين".

وفي ملف تايوان، حذر شي من أن "سوء التعامل" مع القضية قد يدفع البلدين إلى "التصادم أو حتى الصراع"، واصفاً الملف بأنه "أهم قضية في العلاقات الصينية الأميركية"، وفق ما نقلته محطة CCTV الصينية الرسمية.

من جانبه، قال ترمب خلال الاجتماع الذي عقد في قاعة الشعب الكبرى في بكين إن العلاقات بين البلدين "ستكون أفضل من أي وقت مضى"، مضيفاً: "سيكون لنا مستقبل رائع معاً".

وأشاد ترمب بالرئيس الصيني، واصفاً إياه بأنه "قائد عظيم"، مؤكداً أن الوفد المرافق له يضم شخصيات اقتصادية بارزة تتطلع إلى تعزيز التجارة والأعمال بين البلدين.