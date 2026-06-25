انسحاب إسرائيلي جزئي من جنوب لبنان

شفق نيوز- واشنطن

كشف مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، يوم الخميس، أن القوات الإسرائيلية انسحبت من جزء من المنطقة العازلة في جنوب لبنان، في خطوة وصفها بأنها "بادرة حسن نية" تجاه الحكومة اللبنانية.

ونقلت وسائل إعلام عن المسؤول الأميركي قوله إن التراجع الإسرائيلي يأتي في إطار خطوات تهدف إلى دعم الجهود السياسية والأمنية الجارية، وتعزيز فرص التهدئة على الحدود اللبنانية الجنوبية.

وأضاف أن واشنطن تنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها إشارة إيجابية تجاه الدولة اللبنانية، في وقت تتواصل فيه المساعي الدولية لدعم الاستقرار وتنفيذ التفاهمات الأمنية المتعلقة بالمنطقة الحدودية.

وسحب الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، فرق التأهب في الشمال بعد وقف إطلاق النار مع لبنان، حسبما أفادت القناة 12 العبرية.

كما نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصدر إسرائيلي قوله إن الجيش الإسرائيلي سيضطر إلى الانسحاب جزئياً من "الخط الأصفر" في جنوب لبنان، مشيراً إلى أن المحادثات بين إسرائيل ولبنان ستحدد المناطق التجريبية التي ستُنقل مسؤوليتها إلى الجيش اللبناني.