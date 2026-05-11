اندلاع حريق بطائرة تقل مسؤولين أمميين أثناء الهبوط

شفق نيوز- كاتماندو

أفادت السلطات النيبالية، بأن حريقا بسيطا اندلع على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية التركية، ما أدى إلى هبوطها بشكل اضطراري صباح اليوم الاثنين في عاصمة البلاد كاتماندو، وكان من بين ركابها عدد من مسؤولي الأمم المتحدة.

وأدت الحادثة إلى إغلاق المطار لمدة ساعة حتى تمت السيطرة على الحريق، حيث أكدت السلطات أن الطائرة من طراز إيرباص 333 كانت قادمة من إسطنبول وتقل 278 راكباً، إضافة إلى 11 من أفراد الطاقم.

وكشف الضابط راجكومار سيلاوال من أمن المطار، في تصريح لوكالة ANI الهندية، أن فرق الطوارئ تدخلت فوراً عقب الحادث، موضحاً أن "الرحلة التركية TK 726 كانت متجهة من إسطنبول إلى كاتماندو، وقد اشتعل أحد الإطارات أثناء الهبوط، وتم احتواء الحريق باستخدام سيارات الإطفاء، فيما جرى إجلاء جميع الركاب بأمان".

وبحسب المعلومات الأولية، فإن انفجار أحد الإطارات أدى إلى اندلاع الحريق قرب القسم السفلي للطائرة، كما أفاد الطيار بيد أوبريتي، الذي كان بالقرب من المطار وقت وقوع الحادث، بأنه شاهد دخاناً ولهباً بالقرب من منطقة معدات الهبوط والمحرك عقب انفجار الإطار.