انتخاب خليل الحية رئيساً للمكتب السياسي لحركة "حماس"

انتخاب خليل الحية رئيساً للمكتب السياسي لحركة "حماس"
2026-07-20T11:21:41+00:00

شفق نيوز- غزة

أعلنت حركة "حماس"، يوم الاثنين، انتخاب خليل الحية رئيساً جديا للمكتب السياسي للحركة.

يذكر أن حركة "حماس"، قد أعلنت في آيار/ مايو الماضي عن إجراء جولة انتخابية لاختيار رئيس جديد للحركة خلفا ليحيى السنوار الذي قتل في أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وعقب اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق للحركة، إسماعيل هنية، في تموز/يوليو 2024، تولى يحيى السنوار رئاسة حركة حماس، قبل أن يقتل في اشتباك مع قوة إسرائيلية بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

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