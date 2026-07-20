انتخاب خليل الحية رئيساً للمكتب السياسي لحركة "حماس"

شفق نيوز- غزة

أعلنت حركة "حماس"، يوم الاثنين، انتخاب خليل الحية رئيساً جديا للمكتب السياسي للحركة.

يذكر أن حركة "حماس"، قد أعلنت في آيار/ مايو الماضي عن إجراء جولة انتخابية لاختيار رئيس جديد للحركة خلفا ليحيى السنوار الذي قتل في أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وعقب اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق للحركة، إسماعيل هنية، في تموز/يوليو 2024، تولى يحيى السنوار رئاسة حركة حماس، قبل أن يقتل في اشتباك مع قوة إسرائيلية بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.