الأول منذ حرب إيران.. نتنياهو يلتقي ترمب في البيت الأبيض

شفق نيوز- واشنطن

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، وعقد اجتماعاً مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في أول لقاء يجمعهما منذ اندلاع الحرب مع إيران في شباط/ فبراير الماضي.

ويُعد اللقاء الثامن بين ترمب ونتنياهو منذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأميركي، وسط توتر متصاعد في العلاقات بين الجانبين على خلفية مسار الحرب وتباين التقديرات بشأن نتائجها.

وخلال لقائهما الأخير، الذي عُقد قبل أقل من ثلاثة أسابيع من اندلاع الحرب، سعى نتنياهو إلى إقناع ترمب بالانضمام إلى إسرائيل في توجيه ضربات ضد إيران.

لكن العلاقات بين الرجلين شهدت لاحقاً فترات من التقارب والتباعد، إذ أفادت تقارير بأن مسؤولين أميركيين كباراً أبدوا استياءهم من عدم تحقق توقعات نتنياهو بشأن مسار الحرب ونتائجها.

وكان ترمب قد اضطر في بعض الأحيان إلى كبح تحركات رئيس الوزراء الإسرائيلي، لمنعه من توسيع نطاق العمليات العسكرية في لبنان، في إطار مساعي نتنياهو لإضعاف حزب الله المدعوم من إيران.

وكشفت مكالمة هاتفية حادة جرت بين الرجلين في حزيران/ يونيو، وتخللتها ألفاظ نابية، حجم التوتر في العلاقة، بعدما وصف ترمب نتنياهو بأنه "مجنون تماماً"، وفق ما تسرب حينها إلى وسائل الإعلام، قبل أن يؤكد الرئيس الأميركي لاحقاً وقوع المكالمة.

ويأتي اللقاء في وقت تسعى فيه الحكومة الإسرائيلية إلى حشد دعم ترمب، في ظل اقتراب الانتخابات المقررة في إسرائيل في 27 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد قال في وقت سابق إن إسرائيل ترغب "بشدة" في توجيه ضربة جديدة لإيران، لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة لا توافق على ذلك في الوقت الراهن.