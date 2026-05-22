الإنفاق العسكري وتأمين الملاحة في مضيق هرمز على طاولة وزراء خارجية الناتو في السويد

أعلن وزير الخارجية الهولندي توم بيرندسين، أن وزراء خارجية الدول المنضوية في حلف "الناتو" سيناقشون في اجتماع من المرتقب انعقاده، اليوم الجمعة، مسألة الإنفاق العسكري وإمكانية المشاركة في تأمين الملاحة البحرية بمضيق هرمز.

وقال بيرندسين في تصريح أدلى به للصحفيين قبل انعقاد الاجتماع في السويد: "نحن نتفهم قلق الولايات المتحدة بشأن الإنفاق الدفاعي للناتو، وسنبحث هذا الأمر اليوم، لذلك علينا أن نقرر الخطة التي ينبغي لنا تنفيذها خلال السنوات المقبلة"، واصفاً الاجتماع بـ"المهم".