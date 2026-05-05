الأمم المتحدة: نزوح 66 ألف لبناني إلى سوريا منذ آذار

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوم الثلاثاء، نزوح عشرات الآلاف من اللبنانيين إلى سوريا منذ مطلع آذار/مارس الماضي.

وذكرت المفوضية أن "نحو 66 ألف لبناني نزحوا إلى سوريا منذ 2 آذار الماضي"، في ظل التصعيد الأمني الذي يشهده لبنان.

ويشهد جنوب لبنان، تصعيداً عسكرياً وعمليات قصف متبادلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، وفيما أعلن الأخير، أمس الاثنين، عن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعا للجنود في عدة مناطق جنوبي لبنان، أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على مخازن تعود للحزب.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الأحد الماضي، ارتفاع حصيلة الهجمات الإسرائيلية على البلاد إلى 2679 قتيلاً و8229 مصاباً منذ 2 آذار/ مارس الماضي.