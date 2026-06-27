الأمم المتحدة: نحو 7 ملايين متضرر جراء زلزالي فنزويلا

مبنى منهار عقب الزلزالين في ولاية لا غوايرا الفنزويلية (أ.ف.ب)

شفق نيوز- برن

قدّرت الأمم المتحدة، يوم السبت، بأن نحو 6,76 ملايين شخص ربما تأثروا بالزلزالين اللذين ضربا فنزويلا، وأسفرا عن ألف قتيل وعشرات آلاف المفقودين.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في بيان "ربّما تأثر حوالي 6,76 ملايين شخص بالزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا في 24 حزيران/ يونيو الجاري"، مستندة في تقديراتها إلى البيانات المتاحة بشأن السكان وتحليل الأضرار، بما يشمل نحو مليوني شخص في العاصمة كراكاس وحدها.

وقُدّر عدد المفقودين بأكثر من 50 ألفاً، مع تفاقم اليأس بين السكان في ظل محدودية المساعدات التي تقدمها السلطات.

وفي جنيف، قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر لوكالة "فرانس برس": إنها "استجابة طارئة بالغة التعقيد"، مضيفاً "لدينا أكثر من 50 ألف مفقود، لذا فهناك مهمة هائلة بانتظارنا للبحث بين الأنقاض".

وباشرت أولى فرق الإنقاذ الأجنبية عملياتها في هذا البلد الذي يعاني أزمة خانقة ونظاماً صحياً متردياً،. إلا أن عمليات البحث والإنقاذ تسير بوتيرة بطيئة، فيما لا تزال جثث عالقة تحت الأنقاض.

وفي مدينة لا غوايرا، تحولت مبان كثيرة إلى أكوام من الأنقاض.

وفي خطاب ألقته مساء الجمعة، أعلنت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز التي تتولى السلطة منذ كانون الثاني/ يناير عقب اعتقال الولايات المتحدة نيكولاس مادورو، نشر 14 ألف عنصر من الجيش والشرطة في ولاية لا غوايرا.

وكانت الحكومة العراقية قد أعربت عن بالغ تضامنها ومواساتها مع جمهورية فنزويلا البوليفارية إثر الزلزالين اللذين ضربا البلاد، مؤكدة الاستعداد لتقديم ما يمكن من أشكال المساعدة الإنسانية، والتعاون في جهود الإغاثة والدعم للمتضررين، معبرة عن تمنياتها بالسلامة للشعب الفنزويلي، وتجاوز آثار هذه الكارثة.

وكان الزلزال قد وقع مساء الأربعاء الماضي 24 حزيران/ يونيو الجاري، حيث سجلت هزتان أرضيتان بقوة 7.2 و7.5 درجات بفارق زمني بلغ نحو 40 ثانية.