الأمم المتحدة: الشرق الأوسط على شفير "وضع لا يمكن تصوره"

شفق نيوز- واشنطن

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الخميس، من أن الوضع في الشرق الأوسط "على شفير وضع لا يمكن تصوره".

وأضاف غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن، أن "الوضع خارج السيطرة، المنطقة غارقة في دوامة من المواجهات لا تنفك تتوسع".

وتابع أن "أزمة تغذي أزمة أخرى وتصعيداً يؤدي إلى تصعيد آخر".

وتشهد منطقة الشرق الأوسط توترات عسكرية وأمنية متصاعدة، تغذيها مواجهات مباشرة وغير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.

ويتجلى هذا التصعيد في هجمات متبادلة تستهدف خطوط الملاحة الدولية والمنشآت النفطية في منطقة الخليج العربي، مما يهدد إمدادات الطاقة العالمية، وسط حشود عسكرية غربية ومخاوف متزايدة من انزلاق المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة.