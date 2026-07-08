الإمارات: إيران عاجزة عن طي صفحة الحرب

شفق نيوز- أبو ظبي

وصفت الإمارات، يوم الأربعاء، إيران بأنها "ما تزال عاجزة عن طي صفحة الحرب" تزامناً مع عودة التوترات الأمنية في المنطقة جراء تبادل الضربات بين اميركا وايران واستهداف سفن تجارية، والكويت والبحرين.

وقال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش، في منشور على منصة (إكس)، إن "الهجمات الإيرانية على الناقلات التجارية القطرية والسعودية في مضيق هرمز، والعدوان المتكرر على البحرين والكويت، مؤشر واضح على أن طهران لا تزال عاجزة عن الالتزام بمتطلبات خفض التصعيد".

وأضاف قرقاش: "لا يمكن أن تبقى دول الخليج العربي هدفا لتردد إيران بين منطق التصعيد ومسار العقلانية والاستقرار والسلام".

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، فجر الأربعاء، تنفيذ جولة جديدة من العمليات العسكرية ضد إيران، قالت إنها استهدفت خلالها أكثر من 80 موقعاً، شملت أنظمة دفاع جوي، وشبكات قيادة وسيطرة، ورادارات ساحلية، ومنصات صاروخية مضادة للسفن، إضافة إلى أكثر من 60 زورقاً سريعاً تابعاً للحرس الثوري في محيط مضيق هرمز.

وفي أعقاب ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني، تنفيذ هجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدف 85 موقعاً ومنشأة عسكرية أميركية في البحرين والكويت، وقال إنه جاء "رداً على العدوان الأميركي".