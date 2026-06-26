الإمارات.. عطل فني يُنذر المواطنين بـ"هجوم صاروخي"

شفق نيوز- أبو ظبي

أكدت الهيئة الوطنية الإماراتية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، يوم الجمعة، أن "عطلا فنيا" في نظام ‌الإنذار المبكر التابع لديها نتج عنه إرسال رسائل خاطئة إلى السكان بشأن تهديد صاروخي محتمل.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، بياناً عن الهيئة، قالت فيه إن "الفرق المختصة باشرت إجراءات المعالجة فور رصد العطل، وفق الخطط المعتمدة لضمان استمرارية الخدمات وتقليل أي تأثيرات محتملة على المستخدمين،

وأعربت الهيئة والجهات المختصة عن اعتذراها عن هذا العطل الفني غير المقصود، وتقدمت بخالص الشكر والتقدير لأفراد المجتمع على تفهمهم وتعاونهم خلال فترة التعامل مع العطل، والتزامهم بالاستماع إلى التوجيهات الرسمية واستقاء المعلومات من القنوات المعتمدة، بما يعكس وعياً مجتمعياً عالياً ومسؤولية في التعامل مع مثل هذه الحالات.