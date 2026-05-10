الإمارات تعلن صد طائرتين مسيرتين أطلقتا من إيران

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، يوم الأحد، صد طائرتين مسيرتين أطلقتا من إيران.

وقالت الوزارة في بيان لها: نجحت منظومات الدفاع الجوي الإماراتي في صد طائرتين بدون طيار، أطلقتا من إيران".

وبينت "منذ بداية هذه الهجمات الإيرانية الصارخة، اشتركت الدفاعات الجوية الإماراتية في ما مجموعه 551 صاروخا باليستيا و29 صاروخ كروز و2265 طائرة بدون طيار".

وبينت "بلغ العدد الإجمالي للإصابات 230 منذ بداية الهجمات الإيرانية الصارخة التي شارك فيها أفراد من جنسيات مختلفة منها إماراتي، مصري، سوداني، إثيوبي، فلبيني، باكستاني، إيراني، هندي، بنغلاديشي، سريلانكي، أذربيجان، يمني، أوغندي، إريتري، لبناني، أفغاني، بحريني، جزر القمر، تركي، عراقي، نيبالي، نيجيري، عماني، أردني، فلسطيني، جي هاني، إندونيسي، سويدي تونسي مغربي روسي".

وقبل قليل، أعلنت الكويت عن تعاملها مع طائرات مسيرة أطلقت من إيران دون تسجيل أي إصابات.